Как формируется наш образ идеального партнера

Идеальный партнер – это та самая красивая картинка, которую мы рисуем в своем воображении. Невероятный человек, который существует только в наших головах.
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