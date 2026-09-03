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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Чесноков: «Пока Медведев комфортно идет по сетке US Open»

Андрей Чесноков прокомментировал выход Даниила Медведева в третий круг US Open . Накануне российский №1 обыграл Себастьяна Горзны со счетом  «У Медведева был довольно неплохой соперник, несмотря на то, что он находится сейчас в восьмой сотне мирового рейтинга.

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