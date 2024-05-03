Пентагон заключил контракт на $23,5 млн на покупку для ВСУ оружия против глушилок GPS

Оборонное ведомство США и компания Scientific Applications and Research Associates заключили договор на сумму $23,5 млн для приобретения систем подавления сигнала GPS для самонаводящихся ракет, сообщает 3 мая пресс-служба Пентагона.
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