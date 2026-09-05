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Татар-информ

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Леонид Холод: «Если люди почувствуют давление, они перестанут держать птицу»

Леонид Холод: «Если люди почувствуют давление, они перестанут держать птицу»

Россияне, содержащие в своих ЛПХ более 10 единиц домашней птицы одного вида, теперь обязаны регистрировать их в ветслужбе.

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