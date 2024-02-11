Юрий Селиванов: Трамп и Трумэн – два сапога пара?

Почему американский полковник фотографировался с фашистами в оккупированном советском городе и почему нынешний кандидат в американские президенты преследует, по большому счету, те же цели С нынешней правящей на Западе номинальной элитой уже давно всё ясно.
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