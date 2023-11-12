Белый дом отверг проект финансирования работы правительства США без помощи Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 11 ноября заявила, что план продолжения финансирования работы федерального правительства США, предложенный спикером палаты представителей конгресса республиканцем Майком Джонсоном, является несерьезным и ведет к приостановке его работы (шатдауну).
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