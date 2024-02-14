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Жители Ивановской области накопили на банковских вкладах более 199 млрд рублей

Жители Ивановской области накопили на банковских вкладах более 199 млрд рублей

Банк России рассказал, насколько вырос объём сбережений граждан.Ивановское отделение Банка России обнародовало данные о средствах на счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций региона на 1 января 2024 года.

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