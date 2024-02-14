Жители Ивановской области накопили на банковских вкладах более 199 млрд рублей

Банк России рассказал, насколько вырос объём сбережений граждан.Ивановское отделение Банка России обнародовало данные о средствах на счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций региона на 1 января 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии