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Царьград

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Пётр Ян пообещал Двалишвили "доломать нос" перед боем UFC

Пётр Ян пообещал Двалишвили "доломать нос" перед боем UFC

Чемпион UFC Пётр Ян обратился к Мерабу Двалишвили накануне их третьего поединка в октябре на турнире UFC 333 в Абу-Даби, пообещав "доломать нос" сопернику.

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