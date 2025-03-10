Проект «Вызов» помог вернуть ребенка иркутянке

Заместитель начальника межрайонного управления Минсоцразвития Иркутской области Эдуард Панов вручил иркутянке распоряжение о возвращении ей сына из государственного учреждения для социальной реабилитации несовершеннолетних.
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