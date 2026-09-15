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Зендея в тюле, «золотая» Селена Гомес и слезы Калкина: лучшие образы и итоги премии «Эмми-2026»

Зендея в тюле, «золотая» Селена Гомес и слезы Калкина: лучшие образы и итоги премии «Эмми-2026»

Рассказываем, как прошла главная телевизионная ночь года. Зендея и Том Холланд LEGION-MEDIAВ Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония вручения престижной телевизионной премии «Эмми», которая традиционно собрала главных лиц мировой индустрии кино и телевидения для подведения итогов года.

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