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Петербургский дневник

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Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости сегодня прозвучал в честь экипажа атомной подлодки проекта 971

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости сегодня прозвучал в честь экипажа атомной подлодки проекта 971

Подводники вместе с членами своих семей встретились спустя 30 лет 18 мая традиционный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал в честь 30-летия 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки проекта 971.

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