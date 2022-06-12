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В Орловской области в преддверии Дня России 20 молодых полицейских приняли присягу у Кривцовского мемориала

В Орловской области в преддверии Дня России 20 молодых полицейских приняли присягу у Кривцовского мемориала

20 молодых полицейских  приняли присягу в Болховском районе на Кривцовском мемориале.  Среди них – представители ППС и ДПС, уголовного розыска, исполнения административного законодательства, дежурной части, следствия, участковые уполномоченные.

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