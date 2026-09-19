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The Eurasia Daily news agency

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Pamfilova: there is no way back for traitors to Russia

Pamfilova: there is no way back for traitors to Russia

The chairman of the Central Election Commission (CEC) of Russia, Ella Pamfilova, spoke about the traitors of Russia who have left their homeland and are trying to shit on her from abroad.

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