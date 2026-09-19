The chairman of the Central Election Commission (CEC) of Russia, Ella Pamfilova, spoke about the traitors of Russia who have left their homeland and are trying to shit on her from abroad.
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