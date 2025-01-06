Малинен: путь к миру начнется с отказа от открытых дверей для Украины в НАТО

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил на своей странице в соцсети Х, что для начала мирного процесса избранному президенту США Дональду Трампу придется признать поражение украинских войск и прекратить политику открытых дверей в отношении Украины.