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Апелляция допустила Ле Пен к выборам. Политик – главный фаворит

Апелляция допустила Ле Пен к выборам. Политик – главный фаворит

Апел­ля­ци­он­ный суд Фран­ции утвер­дил обви­ни­тель­ный при­го­вор в отно­ше­нии лиде­ра «Наци­о­наль­но­го объ­еди­не­ния» Марин Ле Пен по делу о фик­тив­ном най­ме помощ­ни­ков в Евро­пар­ла­мен­те, одна­ко смяг­чил срок пора­же­ния в поли­ти­че­ских пра­вах.

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