Апелляция допустила Ле Пен к выборам. Политик – главный фаворит

Апелляционный суд Франции утвердил обвинительный приговор в отношении лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте, однако смягчил срок поражения в политических правах.
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