Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над Финским заливом

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.
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