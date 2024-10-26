Оппозиция в Грузии объявила о начале протестов после выборов с 27 октября

Одна из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елене Хоштария заявила о непризнании политсилой предварительных результатов ЦИК, по которым на парламентских выборах победила правящая "Грузинская мечта".
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