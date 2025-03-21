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Аргументы и Факты

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Сербия попросила Россию о помощи в расследовании по звуковой пушке

Сербия попросила Россию о помощи в расследовании по звуковой пушке

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских следователей к расследованию событий, произошедших во время мартовских протестов в Белграде.

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