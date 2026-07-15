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Аргументы и Факты

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Нутрициолог Милаева сказала, какая ягода может серьезно навредить зубам

Нутрициолог Милаева сказала, какая ягода может серьезно навредить зубам

Малина способна нанести серьезный вред зубам, постепенно истончая эмаль. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения, ароматерапевт Елена Милаева.

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