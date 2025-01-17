Спрос на продавцов и кассиров растёт в Нижегородской области в 2025 году

Более 28 тысяч новых вакансий разместили в Нижегородской области за месяц. Эксперты сервиса hh.ru в начале 2025 года провели исследование, чтобы определить, специалисты из каких сфер наиболее востребованы у работодателей.
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