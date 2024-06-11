В ГД обвинили Троянову в призывах к осуществлению террористической деятельности

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина», подчеркнул в беседе с RT, что иностранному агенту Яне Трояновой* следовало бы прежде всего прописать принудительное лечение от алкогольной зависимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии