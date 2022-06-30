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Уровень потребительской инфляции в Испании достиг максимума за последние 37 лет

Уровень потребительской инфляции в Испании достиг максимума за последние 37 лет

Потребительские цены в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, в июне взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления (INe).

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