Уровень потребительской инфляции в Испании достиг максимума за последние 37 лет

Потребительские цены в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, в июне взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления (INe).
Потребительские цены в Испании, рассчитанные по стандартам Евросоюза, в июне взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления (INe).
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