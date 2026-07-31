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ИА Регнум

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Десять альпинистов пропали после схода лавины на границе Пакистана и Китая

Десять альпинистов пропали после схода лавины на границе Пакистана и Китая

Десять туристов из разных стран под руководством известного альпиниста, блогера-миллионника Nimsdai (Нирмала Пурджи) не выходят на связь после схода лавины на горе Броуд-Пик, расположенной на границе Пакистана и Китая.

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