Десять альпинистов пропали после схода лавины на границе Пакистана и Китая

Десять туристов из разных стран под руководством известного альпиниста, блогера-миллионника Nimsdai (Нирмала Пурджи) не выходят на связь после схода лавины на горе Броуд-Пик, расположенной на границе Пакистана и Китая.
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