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Царьград

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Крым в снегу: прогнозируют заморозки и усиление ветра до 25 м/с

Крым в снегу: прогнозируют заморозки и усиление ветра до 25 м/с

В Крыму ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют мокрый снег, сильные дожди и ветер до 25 м/с.

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