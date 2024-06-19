Nvidia стала самой дорогой среди всех публичных компаний в мире

Дженсен Хуанг / © Reuters Акции компании по производству чипов, которая за последние 18 месяцев пережила монументальный подъем на фоне энтузиазма по поводу генеративного искусственного интеллекта, подскочили на 3,08%, в результате чего ее рыночная капитализация составила около 3,3 триллиона долларов, немного опередив Microsoft и Apple.