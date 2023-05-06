Закон и Порядок

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Задержаны особи, готовившие в РФ диверсию под названием «Небесный полк»

Задержаны особи, готовившие в РФ диверсию под названием «Небесный полк»

С конца апреля осуществлялась широчайшая рассылка сообщений в мессенджерах с призывом ко всем гражданам (либо к "учащимся и их родителям") участвовать в акции "Небесный полк", которой в этом году якобы решено заменить традиционный Бессмертный полк.

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