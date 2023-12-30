Спецоперация «Мутабор»: на «голубой» огонёк придут цензоры

Natalia Ivanova

"но скорое низвержение с заоблачных высот, где ментально пребывает российский бомонд, в бездну реальности с перспективой поработать в швейном цеху мордовской колонии, не может не влиять на психику." Вы серьёзно? Ну во первых этих мразей смердящих никто не тронет - потому что среди них на сцене в растопырку подпрыгивала Собчак, а во вторых у них давным давно крыша съехала и фляга свистит. Они же Дебилы вместе со своим покровителем и защитником песковичем.