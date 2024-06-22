"ТУТ МОЖНО ВСЁ": ПОСЛЕ ОСОБОГО ЗАКОНА В РОССИЮ РВАНУТ ТОЛПЫ РАДИКАЛОВ. И ЭТО НЕ ВСЁ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ

И нам надо принять закон всех таджик мигрант получившим гражданство со всеми другими таджиками убивать как бешенных собак и шакалов без суда и следствия чтоб знали кто они такие и как вести себя в чужом доме и стране и уважать другие культуры и религии

виталий панов

Ограничение наплыва мигрантов зависит от воли депутатов ГД РФ и сенаторов СФ! Если примут соответствующие законы,определяющие въезд,нахождение,трудоустройство и многое другое,то халявный въезд,сдача экзамена на знание русского языка,культуры,получения документа вид на жительство,покупка гражданства,массовый завоз семей с детьми.Вопрос: а зачем они везут свои семьи? Это тоже уже не заменимые специалисты? Зачем им вид на жительство,и получение гражданства? Мигрант-работяга едет в России заработать деньги для содержания своей семьи.Отработал и уехал.Но так не получается,контроля за нахождением этих людей нет,и ещё долго не будет,потому что депутаты не хотят этим заниматься! Они выполняют пожелания кучки бизнесменов,которым нужна дешёвая рабсила! Поэтому до сих пор кричат нам нужны приезжие для поднятия экономики! Только от этих приезжих страдает население России!