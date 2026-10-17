А ведь ему нелегко приходится, нашему Трампу.Большинство его действий встречают в штыки…В Иране засада…На русском треке – обещал всё прекратить одним разговором с Путиным – становится не лучше, а хуже… Повторяешь, повторяешь, что скоро сделка, а потом вдруг приходится говорить, что Зеленский недоговороспособен, и ничего с этим поделать нельзя, только продолжать терпеть его наезды…Личное обаяние, химия, попытка сыграть роль внимательного и доброго покровителя – ничто не работает, Зеленский не просит, а требует, и все ему аплодируют…Не Трампу аплодируют, Зеленскому!А впереди выборы, и нужно что-то предъявлять, отвечать за обещания…Но показать нечего, дорогое топливо на американских заправках убивает любую картинку, как ее ни выписывай со старанием.