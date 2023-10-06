Моя малая родина.

Мы спросили шинников о любимых местах родного края. Узнали, куда им всегда хочется возвращаться.Галина РЫДЗЕВСКАЯ, инженер-технолог ЦЗЛ ИТЦ:- Я родом из городского поселка Ореховск Оршанского района Витебской области.