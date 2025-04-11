Лавров: в США есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога с РФ

Во властных кругах в США есть немало людей, которые не хотят возобновления диалога страны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ, передает РИА Новости.
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