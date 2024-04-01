По иску об изъятии "Макфы" арестовали активы на 100 трлн руб.

Судебный пристав-испллнитель арестовал счета и активы родственников бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Вадима Белоусова на 100 триллионов рублей по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства крупнейшего производителя макарон "Макфа".