Консультант фильма о «Руссо-Балте» рассказал, как его команда строит гоночный автомобиль Rossa LM GT и готовит его дорожную версию, почему Формуле-1 вредят «батарейки», чего не хватает Франко Колапинто, почему он верит в Никиту Мазепина и стоит ли ждать русских пилотов в Формуле-1.
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