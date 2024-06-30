Россия хочет сотрудничать с талибами! Что дальше? Что стоит за неожиданным союзом? Сегодня

Когда речь заходит о геополитике, Россия всегда умеет удивить. Кто бы мог подумать, что на фоне нестабильного поведения бывших союзных республик — Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии — Москва решит обзавестись неожиданным партнером в лице движения «Талибан»? Да-да, вы не ослышались.