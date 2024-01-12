Собянин: почти 100 километров путей заменили в московском метро в 2023 году

В московской подземке специалисты постоянно обновляют инфраструктуру. В 2023-м полностью запустили Большую кольцевую линию (БКЛ), открыли новые станции на Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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