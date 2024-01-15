Николай Азаров: Харьковские «активисты» снесли барельеф Пушкина на станции метро

Как говорится, война – войной, а снос памятников по расписанию. В Харькове рьяные борцы за декоммунизацию и против здравого смысла, продолжая гнуть агрессивную русофобскую политику киевского режима, сняли на станции метро «Пушкинская» барельеф Пушкина вслед за табличками со стихами поэта.
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