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Эксперт заявил, что магнитные бури не воздействуют на самочувствие человека

Эксперт заявил, что магнитные бури не воздействуют на самочувствие человека

Непонятно, как такое воздействие может осуществляться.Научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Иван Лобода в разговоре с «АиФ» заявил, что магнитные бури не могут влиять на человека.

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