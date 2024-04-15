Весна приносит с собой не только хорошую погоду. Она каждый год у нас приносит ещё и такое явление, как субботники.
"Тебе что, трудно?"
Комментарии
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алекс кузь
Первая статья в копилку гражданского самосознания. Все верно прописано. Агрессивное волонтерство , как инмтрумент насилия капитала над социумом. На очереди вопросы: по балансу страховых рисков, распределению дохода от недр, земельная рента , и т.д. до развитого постсоциализма.
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1 час.
nika_shatilova
Мы убираем, тк. Если не буде это делать- утонем в грязи. Ибо класть в карман и гнать деньги за границу- они капиталисты. Рабо тать? Нет . .Вот и убираем для себя...а чинуши все оформят и ...на карман. Разница между социализмом и капитализмом.... воровали не офишируя, теперь нагло. Но делать никто ничего не собирается . Субботник или нет- для себя!
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18 мин.
Аудрюс
А я до сих пор, напару с соседом, устраиваем субботники на дороге, между нашими домами.. Весной "ручейки пускаем", Ровняем дорогу, где-то подсыпаем, углубляем канаву... А летом выкашиваем траву...
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4 мин.
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