"Тебе что, трудно?"

Первая статья в копилку гражданского самосознания. Все верно прописано. Агрессивное волонтерство , как инмтрумент насилия капитала над социумом. На очереди вопросы: по балансу страховых рисков, распределению дохода от недр, земельная рента , и т.д. до развитого постсоциализма.

nika_shatilova

Мы убираем, тк. Если не буде это делать- утонем в грязи. Ибо класть в карман и гнать деньги за границу- они капиталисты. Рабо тать? Нет . .Вот и убираем для себя...а чинуши все оформят и ...на карман. Разница между социализмом и капитализмом.... воровали не офишируя, теперь нагло. Но делать никто ничего не собирается . Субботник или нет- для себя!