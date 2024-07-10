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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калеб Мартин об отказе от более выгодного предложения «Хит»: «За кулисами происходило много всего»

«Хит» предлагали защитнику соглашение на 5 лет и 65 миллионов долларов. Вместо этого он подписал 4-летний контракт с гарантированной суммой на 32 миллиона с «Филадельфией».

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