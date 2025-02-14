Hyundai планирует вернуться в Россию

Hyundai Motor Company рассмотрит возможность выкупа своего завода в России к концу текущего года. На фоне переговоров США и России о прекращении военных действий в Украине, решение о возвращении на рынок РФ становится все более актуальным для корейской компании.
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