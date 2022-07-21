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Карякин о шахматном роботе, сломавшем палец ребенку: «Надо разобраться, что было не так, может, программная ошибка. Робот давно играет, и никогда такого не было»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал инцидент с шахматным роботом на турнире Moscow Chess Open.

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