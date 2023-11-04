Милая машина времени: туляки поделились своими детскими фотографиями

Рассматривать детские фотографии в семейном альбоме – особый вид антистресс-терапии. На фоне новогодней елки, с букетом в руках в школьном коридоре, в окружении игрушек – такие снимки есть почти у каждого.
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