Пресс-секретарь сына Трампа назвал фейком запись о необходимости США поддерживать Россию

Политика как она есть

Пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан назвал фейком запись подкаста Triggered, на которой человек с голосом, похожим на голос сына президента США, заявляет, что Вашингтон должен был отправлять оружие России, а не Украине.