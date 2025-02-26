Пресс-секретарь сына Трампа назвал фейком запись о необходимости США поддерживать Россию

Пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан назвал фейком запись подкаста Triggered, на которой человек с голосом, похожим на голос сына президента США, заявляет, что Вашингтон должен был отправлять оружие России, а не Украине.
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