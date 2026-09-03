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Хорошёвка

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Мэр Москвы рассказал о цифровых сервисах для поездок на городском транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что современные сервисы помогают сделать поездки на городском транспорте удобнее.

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