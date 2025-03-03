Politico: ряд стран ЕС опасаются усиления фон дер Ляйен

Ряд стран Евросоюза опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется кризисом, сложившимся в ЕС, и усилит позиции, расширив свои полномочия, рассказали высокопоставленные европейские чиновники 2 марта американской газете Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии