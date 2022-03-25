Отремонтировать свой кабинет за чужой счет пытался начальник депо в Приморье

В Уссурийске будут судить начальника локомотивного депо за превышение должностных полномочий. По версии следствия, обвиняемый поручил своему подчиненному за свой счет купить стройматериалы на ремонт кабинета.
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