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Несекретные материалы

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Выученная дронобоязнь: правда ли, что российские войска не защищены от вражеских FPV-камикадзе

Выученная дронобоязнь: правда ли, что российские войска не защищены от вражеских FPV-камикадзе

В начале февраля на просторах отечественной блогосферы разразился и продолжается по сию пору, обрастая подробностями, очередной скандал на весьма популярную тему: «как наши неправильные генералы неправильно воюют».

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