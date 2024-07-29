Владимиру Шашову — 64!

За восемь сезонов в составе Клуба Владимир Александрович провел 223 матча за московское «Динамо». За это время он четыре раза становился призером чемпионатов СССР, завоевал Кубок Шпенглера, а также стал финалистом Кубка СССР.
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