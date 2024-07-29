ДИНАМО МОСКВА
MainНовостиКлубПолучи бесплатный...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДИНАМО МОСКВА

65 подписчиков

Владимиру Шашову — 64!

Владимиру Шашову — 64!

За восемь сезонов в составе Клуба Владимир Александрович провел 223 матча за московское «Динамо». За это время он четыре раза становился призером чемпионатов СССР, завоевал Кубок Шпенглера, а также стал финалистом Кубка СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх