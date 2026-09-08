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Царьград

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Дмитрий Васильев поддержал жалобу Камилы Валиевой в ЕСПЧ

Дмитрий Васильев поддержал жалобу Камилы Валиевой в ЕСПЧ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что фигуристка Камила Валиева приняла правильное решение, обратившись в Европейский суд по правам человека с жалобой на решения CAS и Федерального суда Швейцарии, касающиеся нарушения антидопинговых правил.

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