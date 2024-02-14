Полковник СБУ Стариков: Сырский окончил Московское военное училище

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский окончил одно из лучших военных учебных учреждений в Москве. Об этом на своем Youtube-канале рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.
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